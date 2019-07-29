Данилюк заявил о реформировании СБУ: что изменится

Александр Данилюк (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В команде президента Владимира Зеленского на повестке дня стоит реформа сферы безопасности. Об этом в интервью 24 каналу заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.

"Без реформирования СБУ остальные реформы абсолютно не будут иметь смысла. Потому что Служба безопасности исторически встроена в многие процессы", - отметил Данилюк.

По его словам, "СБУ должна стать более мощной, но в одной ключевой сфере – это контрразведка".

Он считает, что нужно убрать дополнительные функции, присущие СБУ, в частности экономическая сфера и борьба с коррупцией.

"Все это активно поддерживается нашими международными партнерами, а также президентом. Многое придется менять, чтобы это были реальные реформы", - сказал Данилюк. Он добавил, что нужно будет внести изменения в законодательство.

"Я убежден, что СБУ, украинские и западные партнеры должны быть приобщены к созданию законопроектов. Именно это сейчас и происходит. Я не люблю поверхностных решений, я видел много пиара вокруг реформирования других сфер, но на самом деле они не действовали. Например, я занимался написанием закона о НАБУ. Мы собрали лучших экспертов, почти две недели мы проделывали закон, очень тщательно обсуждали все риски, и именно это позволило НАБУ весьма достойно держаться на плаву", - подчеркнул Данилюк.

16 июля Данилюк заявлял, что к началу работы новой Рады в Совете национальной безопасности и обороны подготовят законопроекты, которые рассекретят процедуры оборонного заказа, а также введут гражданский контроль за Службой безопасности Украины.