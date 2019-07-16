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16.07.2019, 11:26

Данилюк анонсировал рассекречивание оборонзаказа и реформу СБУ

Данилюк анонсировал рассекречивание оборонзаказа и реформу СБУ - Фото
Александр Данилюк (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Секретарь СНБО говорит, что во всех проведенных реформах Украина "не достигла точки невозврата", и заявляет от мерах по реформированию в ОПК и СБУ

К началу работы новой Рады в Совете национальной безопасности и обороны подготовят законопроекты, которые рассекретят процедуры оборонного заказа, а также введут гражданский контроль за Службой безопасности Украины. Об этом секретарь СНБО Александр Данилюк заявил сегодня на форуме "Установление справедливости - повестка дня для будущего парламента".

Он отметил, что меньше всего реформы затронули сектор безопасности и обороны: там установлен гриф секретности.

"Или гриф "государственности": то есть, ты не можешь что-то затронуть, "иначе государство развалится". На самом деле, мы все понимаем, что это не так. За этим скрывались интересы людей, которые на этом зарабатывали и злоупотребляли влиянием", - заявил он.

Поэтому, по словам Данилюка, СНБО будет концентрироваться на том, чтобы к началу работы новой Рады президент Владимир Зеленский внес законы, которые "сдвинут с мертвой точки реформы". Сейчас около 90% закупок по оборонзаказу проходят в тайном режиме.

"Поэтому должен быть применен принцип минимальной целесообразной секретности, как он применяется во многих странах мира. То есть, минимально то, что действительно нужно держать тайным, держится тайным, остальное - это открытая информация", - сказал секретарь СНБО.

Неделей ранее глава МВД Арсен Аваков заявил, что часть оборонзаказа рассекретят.

12 июня 2019 года экс-главу Минэкономики при прошлом президенте  Айвараса Абромавичуса ввели в набсовет Укроборонпрома: он анонсировал серьезную чистку кадров как в госконцерне, так и на всех предприятиях, которые в него входят.

Читайте также: Реформированием Укрборонпрома займется координационный центр

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Теги: сбу, Александр Данилюк, снбо, оборонный заказ, секретность
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