Абромавичуса ввели в наблюдательный совет Укроборонпрома

Айварас Абромавичус (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Бывший глава Минэкономразвития Айварас Абромавичус назначен членом наблюдательного совета госконцерна Укроборонпром. Соответствующий указ №402/2019 президента Владимира Зеленского появился на сайте главы государства.

Такое решение принято по ст. 5 закона об особенностях управления объектами госсобственности в ОПК "в связи с окончанием срока полномочий членов наблюдательного совета Я. Скалько, И. Черкасского".

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Набсовет - высший орган управления УОП. Состоит из пяти членов, три из которых назначаются президентом, два - уполномоченным органом управления. Утверждает стратегию развития и направления деятельности концерна, определяет его инвестполитику и контролирует выполнение им и его участниками рабочих задач. Помимо этого, набсовет следит за использованием и сохранением объектов госсобственности и финансово-хозяйственной деятельностью концерна.

23 мая 2019 года Абромавичус ходил на Банковую обсудить "экономические перспективы страны и ситуацию с Кабмином".