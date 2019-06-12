Абромавичуса ввели в наблюдательный совет Укроборонпрома

Бывший глава Минэкономразвития Айварас Абромавичус назначен членом наблюдательного совета госконцерна Укроборонпром. Соответствующий указ №402/2019 президента Владимира Зеленского появился на сайте главы государства.
Такое решение принято по ст. 5 закона об особенностях управления объектами госсобственности в ОПК "в связи с окончанием срока полномочий членов наблюдательного совета Я. Скалько, И. Черкасского".
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Набсовет - высший орган управления УОП. Состоит из пяти членов, три из которых назначаются президентом, два - уполномоченным органом управления. Утверждает стратегию развития и направления деятельности концерна, определяет его инвестполитику и контролирует выполнение им и его участниками рабочих задач. Помимо этого, набсовет следит за использованием и сохранением объектов госсобственности и финансово-хозяйственной деятельностью концерна.
23 мая 2019 года Абромавичус ходил на Банковую обсудить "экономические перспективы страны и ситуацию с Кабмином".
Абромавичус был главой Минэкономразвития по приглашению пятого президента Петра Порошенко в 2014-2016 годах. Ушел в отставку со скандалом, обвинив его соратника Игоря Кононенко в давлении и блокировании реформ. Во время президентской кампании в 2019-м был советником кандидата Зеленского. После победы последнего заявлял, что в НКРЭКУ и АМКУ "полетят головы".
В марте, после коррупционного скандала Порошенко подписал указ о международном аудите и реформировании Укроборонпрома. На аудит выделили 32 млн грн. В госконцерн пообещали ввести наблюдателей НАТО. Концерн передаст на приватизацию девять предприятий.