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16.03.2019, 16:58

Порошенко подписал указ об аудите Укроборонпрома

Порошенко подписал указ об аудите Укроборонпрома - Фото
Фото: пресс-служба президента

Президент подписал указ о введении в дейцствие решения СНБО о реформировании оборонно-промышленного комплекса

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Президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО по реформированию оборонно-промышленного комплекса и повышению прозрачности выполнения оборонного заказа. Об этом сообщает пресс-служба АП.

Речь идет о решении СНБО от 6 марта о реформировании оборонно-промышленного комплекса и повышении уровня прозрачности выполнения государственного оборонного заказа.

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Согласно этому решению, правительство должно принять меры по привлечению представителей государств-партнеров к работе Наблюдательного совета госконцерна Укроборонпром.

Также Кабмину поручено рассмотреть вопрос о создании центрального органа исполнительной власти "для обеспечения реализации государственной военно-промышленной политики и управления объектами государственной собственности".

Правительство также в месячный срок должно организовать аудит Укроборонпрома и предприятий-участников этого концерна с привлечением иностранных экспертов.

Также должен быть разработан и внесен на рассмотрение Рады проекты законов о повышении уровня прозрачности госзакупок и об усилении ответственности за ненадлежащее исполнение оборонного заказа.

СНБО также рекомендовал правоохранительным органам провести проверку и дать правовую оценку фактам, изложенным в журналистском расследовании проекта Наші гроші.

Ранее Порошенко заявлял, что аудит госконцерна Укроборонпром должна осуществлять одна из четырех всемирно аудиторских компаний.

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Теги: порошенко, аудит, укроборонпром
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