Порошенко назвал дальнейшие действия по аудиту Укроборонпрома

Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

Аудит госконцерна Укроборонпром должна осуществлять одна из четырех всемирно аудиторских компаний. Об этом в эфире телеканала ICTV заявил президент Петр Порошенко.

По его словам, аудит Укроборонпрома желательно, чтобы "делала одна из четырех всемирно известных аудиторских компаний".

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"Другие - меньший уровень доверия", - пояснил Порошенко.

Президент добавил, что правительственная аудиторская служба и Счетная палата и другие соответствующие органы "будут привлечены к ревизии каждого контракта".

"Третье - расследование совершенных преступлений. Если это чиновники высокого ранга - это компетенция НАБУ и САП. Абсолютно все понимают, что президент не имеет никакого влияния на эти расследования, расследование должно быть независимым", - подчеркнул Порошенко.

Расследовать преступление и проинформировать общество должны, если обнаружат, ГПУ, ГБР "или любой, кто его обнаружит".

Тендер на международный аудит государственного концерна Укроборонпром, который пообещал инициировать Порошенко, был объявлен еще в 2017 году.