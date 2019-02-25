Окружение президента отмыло 250 млн грн на оборонке - Наші гроші

Журналисты программы Наші гроші заявляют о многолетней схеме отмывания сотен миллионов гривень из украинского оборонного комплекса, к которой якобы причастен 22-летний сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского - партнера президента Петра Порошенко. Об этом рассказывается в сюжете, который вышел на сайте Bihus.Info.

Журналисты говорят, что осенью 2018-го получили анонимное письмо с архивом переписки фигурантов схемы. По данным журналистов, проверка писем показала, что приведенные в переписке факты соответствуют действительности, и что архив, скорее всего, не подделка.

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По данным журналистов, среди организаторов схемы - глава государственного оборонного концерна. А откаты получали директоры оборонных заводов и полиция. Журналисты показали переписку участников схемы, внутреннюю документацию с договоренностями о взятках и йномера карточек - кто за что отвечал, сколько кому заносили и сколько получали сами.

Речь идет о событиях в период с 2016 года, когда в рамках схемы, как утверждают журналисты, несколько крупных чиновников и связанных с ними лиц продавали украинским оборонным предприятиям запчасти для военной техники с наценкой до 300%. Товар они завозили из РФ контрабандным путем или же покупали на складах воинских частей в самой Украине. В целом, по данным СМИ, речь идет о сумме порядка 250 млн грн.

Расследователи сняли четырехсерийный фильм. Сейчас доступны для просмотра две серии.

Журналисты связывались с несколькими фигурантами своего расследования. Все они опровергли свои связи с Гладковским и его партнерами. Сам Гладковский-старший на вопросы о фигурантах расследования ответил, что он их не знает, а на просьбу кратко прокомментировать информацию, сказал, что все опровергнет.

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7 февраля сообщалось, что военная прокуратура задержала двух граждан Украины, которые получили $30 000 от предпринимателей для взятки должностным лицам Министерства обороны и представителям концерна Военторгсервис.