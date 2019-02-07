В Киеве задержали посредников с взяткой для Минобороны в $30 000

Фото: vppnr.gp.gov.ua

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Военная прокуратура задержала двух граждан Украины, которые получили 30 000 долларов США от предпринимателей для взятки должностным лицам Министерства обороны и представителям концерна Военторгсервис. Об этом сообщает пресс-служба Военной прокуратуры Центрального региона.

Деньги якобы предназначались за перезаключение договоров аренды на 50 торговых мест по ул. Розовой в Одессе, отказ от исковых заявлений об освобождении предпринимателями занимаемых торговых площадей, а также за дальнейшее непрепятствование их предпринимательской деятельности.

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Согласно сообщению прокуратуры, подозреваемые были задержаны в Киеве после передачи второй части суммы в размере 29 000 долларов США.

Задержанным готовится сообщение о подозрении в совершении преступления и ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Также в прокуратуре сообщили, что задержали руководителя Житомирского филиала Военторгсервиса. Чиновника подозревают в том, что он требовал от гражданина 20 000 гривень за предоставление в аренду нежилого помещения, которое находится на балансе концерна.

Подозреваемого задержали после передачи всей суммы взятки.

Ранее в СБУ заявили о разоблачении в получении взятки в размере 10 500 долларов США заместителя начальника отдела главного управления Госгеокадастра одного из районов Киевской области.