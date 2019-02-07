Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
07.02.2019, 20:51

В Киеве задержали посредников с взяткой для Минобороны в $30 000

В Киеве задержали посредников с взяткой для Минобороны в $30 000 - Фото
Фото: vppnr.gp.gov.ua

Деньги якобы предназначались за перезаключение договоров аренды на 50 торговых мест по ул. Розовой в Одессе

дополнено
Реклама
Реклама

Военная прокуратура задержала двух граждан Украины, которые получили 30 000 долларов США от предпринимателей для взятки должностным лицам Министерства обороны и представителям концерна Военторгсервис. Об этом сообщает пресс-служба Военной прокуратуры Центрального региона.

Деньги якобы предназначались за перезаключение договоров аренды на 50 торговых мест по ул. Розовой в Одессе, отказ от исковых заявлений об освобождении предпринимателями занимаемых торговых площадей, а также за дальнейшее непрепятствование их предпринимательской деятельности.

Реклама

Согласно сообщению прокуратуры, подозреваемые были задержаны в Киеве после передачи второй части суммы в размере 29 000 долларов США.

Задержанным готовится сообщение о подозрении в совершении преступления и ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Также в прокуратуре сообщили, что задержали руководителя Житомирского филиала Военторгсервиса. Чиновника подозревают в том, что он требовал от гражданина 20 000 гривень за предоставление в аренду нежилого помещения, которое находится на балансе концерна.

Подозреваемого задержали после передачи всей суммы взятки.

Ранее в СБУ заявили о разоблачении в получении взятки в размере 10 500 долларов США заместителя начальника отдела главного управления Госгеокадастра одного из районов Киевской области.

Отправить:
Распечатать:
Теги: коррупция, одесса, минобороны, взятка, предприниматель
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 