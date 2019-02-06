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06.02.2019, 21:30

СБУ: На взятке в 10 000 долл разоблачен чиновник Госгеокадастра

СБУ: На взятке в 10 000 долл разоблачен чиновник Госгеокадастра - Фото
Фото: ssu.gov.ua

Правоохранители задержали злоумышленника в одном из районных центров Киевской области во время получения второй части взятки

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В СБУ заявили о разоблачении в получении взятки в размере 10 500 долларов США заместителя начальника отдела главного управления Госгеокадастра одного из районов Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По информации ведомства, чиновник требовал от представителя частного предпринимателя 10 500 тысяч долларов США за подготовку и утверждение заключения государственной экспертизы землеустроительной документации.

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За эту сумму он также обещал оформить заключение о согласовании проекта землеустройства и присвоения кадастровых номеров земельному участку для ведения рыбного хозяйства, отметили в СБУ.

Оперативники задокументировали получение чиновником первой части неправомерной выгоды – 5 000 долларов США.

Правоохранители задержали злоумышленника в одном из районных центров Киевской области во время получения второй части неправомерной выгоды – 5 500 долларов.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Получение взятки) УК.

Злоумышленнику сообщено о подозрении, избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Он также отстранен от занимаемой должности.

Вчера в СБУ заявили, что разоблачили на получении взятки руководителя режимно-секретного подразделения одного из судов Житомирской области

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Теги: коррупция, сбу, взятка, чиновник, госгеокадастр
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