На взятке разоблачен сотрудник суда Житомирской области - СБУ

Фото: ssu.gov.ua

В СБУ заявили, что разоблачили на получении взятки руководителя режимно-секретного подразделения одного из судов Житомирской области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По информации ведомства, чиновник требовал у местного жителя три тысячи гривень за постановления суда с грифом "секретно" о предоставлении разрешения на проведение против него негласных розыскных мероприятий.

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Правоохранители задержали чиновника возле рабочего кабинета после получения всей суммы взятки, говорят в СБУ.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 328 (Разглашение гостайны) и ч. 3 ст. 368 (Получение взятки) УК.

Недавно в СБУ сообщили, что разоблачили на взятке и задержали подполковника, заместителя начальника одного из райотделов главного управления Нацполиции в Харьковской области.