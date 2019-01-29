СБУ задержала на взятке подполковника полиции: видео

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В СБУ отметили, что задержали заместителя начальника райотдела в Харьковской области после получения взятки

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Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и задержали на взятке подполковника, заместителя начальника одного из райотделов главного управления Нацполиции в Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники установили, что подполковник полиции требовал деньги от местных предпринимателей за невмешательство в коммерческую деятельность по вырубке лесопосадок и заготовки древесины.

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"В случае несогласия полицейский угрожал создать искусственные препятствия для деятельности предпринимателей и применить к ним меры правового реагирования", - отметили в пресс-службе.

По данным СБУ, размеры взяток он определял в зависимости от объемов вывезенных лесоматериалов.

Сотрудники СБУ задержали заместителя начальника райотдела согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины после получения очередной взятки в размере более 14 тыс грн.

Фото: ssu.gov.ua

В рамках начатого уголовного производства следователи задокументировали ряд фактов получения полицейским взяток на общую сумму более 33 тыс грн.

Решается вопрос о сообщении полицейскому о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса.

29 января сообщалось, что СБУ задержала на взятке двух пограничников Харьковского погранотряда.

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Теги: полиция, сбу, взятка, подполковник
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