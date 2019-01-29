СБУ задержала на взятке двух харьковских пограничников

Фото: СБУ

СБУ взяла на взятке двоих пограничников из харьковского погранотряда. Они требовали от иностранцев деньги за отметку въезд/выезд на территорию Украины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Таким образом, пограничники фактически легализовали статус иностранных граждан в Украине, отмечают в службе безопасности.

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Стоимость штампа в загранпаспорте пограничники оценили в $1350.

Фигурантам дела объявили о подозрении по получению взятки.

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