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29.01.2019, 11:13

СБУ задержала на взятке двух харьковских пограничников

СБУ задержала на взятке двух харьковских пограничников - Фото
Фото: СБУ

Они требовали от иностранцев деньги за отметку въезд/выезд в загранпаспорте

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СБУ взяла на взятке двоих пограничников из харьковского погранотряда. Они требовали от иностранцев деньги за отметку въезд/выезд на территорию Украины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 

Таким образом, пограничники фактически легализовали статус иностранных граждан в Украине, отмечают в службе безопасности.

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Стоимость штампа в загранпаспорте пограничники оценили в $1350.

Фигурантам дела объявили о подозрении по получению взятки.

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Теги: коррупция, сбу, госпогранслужба
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