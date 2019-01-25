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25.01.2019, 14:47

На взятке задержали одну из руководителей прокуратуры - СБУ

На взятке задержали одну из руководителей прокуратуры - СБУ - Фото
Фото: ssu.gov.ua

По данным СБУ, прокурор "крышевала" незаконный газовый бизнес

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СБУ задержала заместителя главы одной из городских прокуратур Киевской области по подозрению в систематическом получении взяток. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По информации спецслужбы, чиновница получала взятки от частного предпринимателя, который занимался незаконной торговлей газом.

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За свои услуги по "крышеванию" прокурор требовала от предпринимателя разовую "таксу" в размере 3 тыс долл, а также ежемесячно по 10 тыс грн, - говорят в СБУ.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Получение взятки) УК.

СБУ задержала прокурора при получении 10 тыс грн .

"Также проверяется информация о причастности к незаконным действиям руководителя городской прокуратуры", - сказано в сообщении.

22 января сотрудники СБУ разоблачили на взятке следователя одного из городских отделов Главного управления Нацполиции во Львовской области. 

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Теги: коррупция, газ, сбу, прокурор, взятка
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