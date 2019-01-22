Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
22.01.2019, 19:15

Во Львове на взятке задержали следователя полиции - СБУ

Во Львове на взятке задержали следователя полиции - СБУ - Фото
Фото: ssu.gov.ua

Полицейский требовал от местной жительницы $12 тыс за переквалификацию ее действий

Реклама
Реклама

Сотрудники СБУ разоблачили на взятке следователя одного из городских отделов Главного управления Нацполиции во Львовской области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным спецслужбы, полицейский требовал от местной жительницы $12 тыс за переквалификацию действий женщины, которая незаконно хранила наркотики, на менее тяжкую статью Уголовного кодекса.

Реклама

Деньги должны были перечислить на специально созданный банковский карточный счет, к которому полицейский после транзакции должен был получить доступ онлайн.

По сообщению СБУ, правоохранителя задержали на рабочем месте после поступления средств на счет.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Получение взятки) УК.

10 января прокуратура Киевской области разоблачила на взятке руководителя Донецкого облавтодора

Отправить:
Распечатать:
Теги: коррупция, полиция, наркотики, взятка
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 