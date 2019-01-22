Во Львове на взятке задержали следователя полиции - СБУ

Фото: ssu.gov.ua

Сотрудники СБУ разоблачили на взятке следователя одного из городских отделов Главного управления Нацполиции во Львовской области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным спецслужбы, полицейский требовал от местной жительницы $12 тыс за переквалификацию действий женщины, которая незаконно хранила наркотики, на менее тяжкую статью Уголовного кодекса.

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Деньги должны были перечислить на специально созданный банковский карточный счет, к которому полицейский после транзакции должен был получить доступ онлайн.

По сообщению СБУ, правоохранителя задержали на рабочем месте после поступления средств на счет.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Получение взятки) УК.

10 января прокуратура Киевской области разоблачила на взятке руководителя Донецкого облавтодора.