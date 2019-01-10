ГПУ подозревает во взяточничестве главу Донецкого облавтодора

Прокуратура Киевской области разоблачила на взятке руководителя Донецкого облавтодора. Об этом генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил у себя в Facebook.
"Прокуратура Киевской области… задокументовала противоправную деятельность руководителя ГП Донецкий облавтодор Закутаева, который вместе с юристом этого же ГП требовал и получил 300 тыс грн", - написал Луценко.
Следователи территориального управления Государственного бюро расследований задержали исполняющего обязанности начальника одного из отделов Нацполиции в Одессе якобы за вымогательство и получение неправомерной выгоды в размере $4 тысяч.