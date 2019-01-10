ГПУ подозревает во взяточничестве главу Донецкого облавтодора

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Прокуратура Киевской области разоблачила на взятке руководителя Донецкого облавтодора. Об этом генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил у себя в Facebook.

"Прокуратура Киевской области… задокументовала противоправную деятельность руководителя ГП Донецкий облавтодор Закутаева, который вместе с юристом этого же ГП требовал и получил 300 тыс грн", - написал Луценко.



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