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10.01.2019, 17:45

ГПУ подозревает во взяточничестве главу Донецкого облавтодора

ГПУ подозревает во взяточничестве главу Донецкого облавтодора - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Генпрокурор сообщил, что руководителя Донецкого облавтодора и его юриста поймали на взятке

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Прокуратура Киевской области разоблачила на взятке руководителя Донецкого облавтодора. Об этом генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил у себя в Facebook.

"Прокуратура Киевской области… задокументовала противоправную деятельность руководителя ГП Донецкий облавтодор Закутаева, который вместе с юристом этого же ГП требовал и получил 300 тыс грн", - написал Луценко.

Фото: Facebook Юрия Луценко

Вчера в Закарпатской области инспектор пограничной службы пункта пропуска "Лужники" при задержании на получении взятки попытался съесть $200.
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Следователи территориального управления Государственного бюро расследований задержали исполняющего обязанности начальника одного из отделов Нацполиции в Одессе якобы за вымогательство и получение неправомерной выгоды в размере $4 тысяч.

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Теги: гпу, юрий луценко, взятка, Донецкий облавтодор
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