ГБР задержало на взятке и.о. главы отдела Нацполиции

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Следователи территориального управления Государственного бюро расследований задержали исполняющего обязанности начальника одного из отделов Нацполиции в Одессе якобы за вымогательство и получение неправомерной выгоды в размере $4 тысяч. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По предварительным данным, задержанный требовал и получил взятку за содействие изменению места службы одного из военнослужащих и отсутствие препятствий для предпринимательской деятельности заявителя.

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Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

"В случае доказательства вины полицейскому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества",- сообщает ГБР.