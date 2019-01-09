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09.01.2019, 11:35

ГБР задержало на взятке и.о. главы отдела Нацполиции

ГБР задержало на взятке и.о. главы отдела Нацполиции - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Исполняющий обязанности одного из отделов Нацполиции в Одессе задержан на взятке

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Следователи территориального управления Государственного бюро расследований задержали исполняющего обязанности начальника одного из отделов Нацполиции в Одессе якобы за вымогательство и получение неправомерной выгоды в размере $4 тысяч. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По предварительным данным, задержанный требовал и получил взятку за содействие изменению места службы одного из военнослужащих и отсутствие препятствий для предпринимательской деятельности заявителя.

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Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

"В случае доказательства вины полицейскому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества",- сообщает ГБР.

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Теги: коррупция, Нацполиция, взятка, гбр
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