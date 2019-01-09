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09.01.2019, 18:31

На Закарпатье пограничник пытался съесть взятку: фото

На Закарпатье пограничник пытался съесть взятку: фото - Фото
Фото: npu.gov.ua

Инспектор пограничной службы, по данным полиции, способствовал контрабанде сигарет в страны ЕС

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В Закарпатской области инспектор пограничной службы пункта пропуска "Лужники" при задержании на получении взятки попытался съесть $200. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Там рассказали, что пограничник за вознаграждение помогал гражданам в контрабандном перемещении сигарет из Украины в страны Евросоюза. Правоохранители задокументировали факт вымогательства $1 тыс взятки за решение данного вопроса.

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По их данным, пограничник получал деньги частями. Сегодня во время получения последней части в сумме $200 инспектор был задержан.

"Чтобы избавиться от предмета преступления, денег, и в дальнейшем избежать ответственности за его совершение, пограничник пытался их съесть", - сказано в сообщении.

Открытого уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Получение взятки) УК.

Правоохранители также проверяют причастность к правонарушению других сотрудников пограничной службы.

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований задержали исполняющего обязанности начальника одного из отделов Нацполиции в Одессе якобы за вымогательство и получение неправомерной выгоды в размере $4 тысяч. 

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Теги: взятка, сигареты, контрабанда, закарпатье, пограничник
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