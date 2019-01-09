На Закарпатье пограничник пытался съесть взятку: фото

В Закарпатской области инспектор пограничной службы пункта пропуска "Лужники" при задержании на получении взятки попытался съесть $200. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Там рассказали, что пограничник за вознаграждение помогал гражданам в контрабандном перемещении сигарет из Украины в страны Евросоюза. Правоохранители задокументировали факт вымогательства $1 тыс взятки за решение данного вопроса.
По их данным, пограничник получал деньги частями. Сегодня во время получения последней части в сумме $200 инспектор был задержан.
"Чтобы избавиться от предмета преступления, денег, и в дальнейшем избежать ответственности за его совершение, пограничник пытался их съесть", - сказано в сообщении.
Открытого уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Получение взятки) УК.
Правоохранители также проверяют причастность к правонарушению других сотрудников пограничной службы.
Следователи территориального управления Государственного бюро расследований задержали исполняющего обязанности начальника одного из отделов Нацполиции в Одессе якобы за вымогательство и получение неправомерной выгоды в размере $4 тысяч.