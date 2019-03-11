Бигус о схемах в оборонке: НАБУ – самое большое разочарование

Артем Сытник (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Проект Наші гроші з Денисом Бігусом опубликовал финальный эпизод расследования о махинациях с закупками в оборонной сфере, в котором утверждается, что украинские правоохранительные органы годами знали о махинациях группы Жукова-Гладковского и либо закрывали уголовные дела по их фирме Оптимумспецдеталь, либо спускали расследование на тормозах.

"Налоговая, Нацпол, СБУ, прокуратура, НАБУ… Все они начинали, но или хоронили, или спускали расследование на тормозах. А если покопаться в реестре судебных решений, то становится понятным другое – эти расследования "скисали" не бесплатно", - говорится в расследовании.

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По информации журналистов, дельцы "сотрудничали" со следователем киевского СБУ Дмитрием Москаленко: "Он организовывал мальчикам необходимые документы СБУ и прокуратуры, еще мог по просьбе Рогозы наехать на директора оборонного завода ну и вообще решал вопросы".

По данным расследователей, взятки в СБУ "возились на постоянной основе" якобы за беспрепятственное прохождение контрабанды.

Также дело "Жукова-Гладковского", говорится в расследовании, "слила" военная прокуратура.

Она начала расследование по Оптимумспецдетали еще в 2015 году из-за небольшой поставки на 5 млн грн. Но тогда наказание понесла лишь жительница одного из сел, которую обманным путем вынудили оформить на себя фирму, через которую оформлялись фиктивные поставки.

Еще одно расследование по Оптимумспецдетали военная прокуратура начала в 2017 году. Тогда трем заводам были якобы нанесены убытки в размере 300 млн грн. Но и тогда в прокуратуре "не увидели растраты" и передали дело в ГФС.

Во время третьего расследования по Оптимумспецдетали военной прокуратуры, "как только прокуроры приближаются к реальным организаторам и к Гладковскому, все не просто останавливается". "Военная прокуратура начинает зачищать даже следы того, что велось какое-то расследование", - говорят журналисты. Например, из Единого реестра судебных решений изымается постановление суда об обысках на Укроборонпроме.

По словам Бигуса, на протяжении трех лет Генпрокуратура знала о "схеме" в Укроборонпроме, "о том, что в самой прокуратуре мальчики закрывали дела за 20-ку".

Также журналисты утверждают, что знало о схеме и в НАБУ. В 2016 году там якобы составили список ненадежных компаний и разослали его руководителям оборонных предприятий. В списке была также Оптимумспецдеталь, что очень не понравилось Жукову. Он потребовал от Рогозы, чтобы НАБУ убрало фирму из списка.

Во втором письме НАБУ за подписью первого зама директора бюро Гизо Углавы фирмы Оптимумспецдеталь уже нет в списке ненадежных компаний.

По информации проекта, бюро даже выдало справку Оптимумспецдетали о том, что детективы эту фирму в список ненадежных компаний не включали, хотя директор Артем Сытник утверждал, что подобных документов НАБУ не выдает.

По словам журналистов, Рогоза поддерживал контакт с НАБУ через своего давнего друга, внештатного сотрудника бюро Евгения Шевченко, который якобы вкладывал свои деньги в "бизнес" Оптимумспецдетали.

Расследователи утверждают, что в переписке участников группировки есть "указание на платность" услуг НАБУ.

Бигус назвал участие бюро в этой истории "самым большим разочарованием".

В предыдущей, третьей, части Наших грошей о коррупции в оборонной сфере речь идет о том, что в 2017 году "группировка Жукова-Гладковского-младшего" поставила государственной компании Укрспецэкспорт российские детали для самолетов по цене, завышенной в семь раз. С этой сделки якобы получили откаты тогдашний директор компании Павел Букин и замсекретаря СНБО Олег Гладковский.

Порошенко уволил Гладковского.

Юрий Луценко заявил, что ГПУ планирует на этой неделе предъявить подозрение фигурантам расследования махинаций в Укроборонпроме.

Вместе с тем, президент Петр Порошенко заявил, что расследование было обнародовано, чтобы "подорвать доверие" к армии, государству и оборонному комплексу.