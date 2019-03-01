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01.03.2019, 09:15

Луценко сообщил, когда объявит подозрения по делу Укроборонпрома

Луценко сообщил, когда объявит подозрения по делу Укроборонпрома - Фото
Юрий Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

На следующей неделе ГПУ намерена предъявить подозрения по делу Укроборонпрома

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ГПУ планирует на следующей неделе предъявить подозрение фигурантам расследования махинаций в Укроборонпроме. Об этом рассказал в эфире телеканала Прямой генпрокурор Юрий Луценко.

"Планирую на следующей неделе предъявить подозрение всем виновным и, собственно, показать обществу, что эта фирма, как и десятки к ней, будут отвечать согласно действующему законодательству", - сказал он.

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Луценко подчеркнул, что субъектом подозрения, в числе прочих, будет предприятие, которое переводило заработанные средства в наличные, не платя при этом никаких налогов. Так он ответил на вопрос журналиста, будет ли среди тех, кому вручат подозрение, глава Укроборонпрома Павел Букин.

По словам журналиста, Буки отрицает свою причастность к махинациям.

"Поставки на любой завод, кто хоть раз занимался этим, осуществляют очень просто. Каждый завод объявляет конкурс, к нему отзываются те, кто имеет соответствующие детали, которые можно продать. Далее происходит конкурс - кто дешевле предложит это. И контракт подписывается. Поэтому задача господина Букина, как перед ним господина Романова - обеспечить, чтобы этим не занимались мошенники. Здесь, конечно, им еще работать и работать", - отметил Луценко.

25 февраля журналисты-расследователи Bihus.info в программе Наші гроші заявили о многолетней схеме отмывания сотен миллионов гривень из украинского оборонного комплекса, к которой якобы причастен 22-летний сын замсекретаря СНБО Олега Гладковского - партнера президента Петра Порошенко. Последний 26 февраля отстранил его от исполнения обязанностей на время расследования.

В госконцерне Укроборонпром отреагировали: там считают некорректным оценивать содержание информации, обнародованной в программе Наші гроші, поскольку журналисты не указали источники ее получения.

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Теги: коррупция, гпу, укроборонпром, юрий луценко
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