Порошенко: Гладковского - отстранить, сюжет - проверить

Олег Гладковский

Президент Украины Петр Порошенко отстранил от исполнения обязанностей первого замсекретаря СНБО Олега Гладковского на время расследования. Об этом в Facebook сообщил его пресс-секретарь Святослав Цеголко.

Президент "требует от правоохранительных органов провести срочную проверку информации", изложенной журналистами программы Наші гроші.

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25 февраля журналисты-расследователи заявили о многолетней схеме отмывания сотен миллионов гривень из украинского оборонного комплекса, к которой якобы причастен 22-летний сын Гладковского - партнера президента Петра Порошенко.

В госконцерне Укроборонпром сегодня отреагировали: там считают некорректным оценивать содержание информации, обнародованной в программе Наші гроші, поскольку журналисты не указали источников ее получения.