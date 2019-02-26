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26.02.2019, 13:45

Порошенко: Гладковского - отстранить, сюжет - проверить

Порошенко: Гладковского - отстранить, сюжет - проверить - Фото
Олег Гладковский

Президент отстранил замсекретаря СНБО на время проведения расследования

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Президент Украины Петр Порошенко отстранил от исполнения обязанностей первого замсекретаря СНБО Олега Гладковского на время расследования. Об этом в Facebook сообщил его пресс-секретарь Святослав Цеголко.

Президент "требует от правоохранительных органов провести срочную проверку информации", изложенной журналистами программы Наші гроші.

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25 февраля журналисты-расследователи заявили о многолетней схеме отмывания сотен миллионов гривень из украинского оборонного комплекса, к которой якобы причастен 22-летний сын Гладковского - партнера президента Петра Порошенко. 

В госконцерне Укроборонпром сегодня отреагировали: там считают некорректным оценивать содержание информации, обнародованной в программе Наші гроші, поскольку журналисты не указали источников ее получения.

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Теги: петр порошенко, расследование, снбо, олег гладковский
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