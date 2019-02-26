Укроборонпром заявил о манипуляциях в программе Наші гроші

Фото: пресс-служба компании

В госконцерне Укроборонпром считают некорректным оценивать содержание информации, обнародованной в программе Наші гроші, поскольку журналисты не указали источников ее получения. Об этом сообщает пресс-служба госконцерна.

Пресс-служба заявляет также, что журналисты манипулировали при изложении отдельных разрозненных данных.

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"Одновременно сообщаем, что тематика программы, в частности, о деятельности компании Оптимумспецдеталь, свидетельствует, что ее авторы воспользовались информацией, которая могла быть получена в рамках уголовных производств, открытых в 2015-16 гг.", - указывают в Укроборонпроме.

Правоохранительные органы сейчас расследуют уголовные производства, где фигурирует Оптимумспецдеталь. Среди них, в частности:

производство от 2 марта 2016 г. по ст. 191 ч. 5, открытое НАБУ по факту составления и выдачи сотрудниками госпредприятий (ХБТЗ, КБТО, ЛБТЗ) заведомо ложных документов о поставке материальных ценностей, которые фактически не поставлялись;

производство, открытое военной прокуратурой Житомирского гарнизона 30 июня 2016 г. против должностных лиц ЖБТЗ о поставках Оптимумспецдетали деталей и приборов, закупленных у предприятий, имеющих признаки фиктивности;

два производства военной прокуратуры Киевского гарнизона от 24 ноября 2015 г. и 31 декабря 2015 г., где фигурируют должностные лица Оптимумспецдетали;

производство Главной военной прокуратуры ГПУ от 1 апреля 2016 г. о сотрудничестве Укроборонпрома с Оптимумспецдеталью.

Укроборонпром подчеркивает, что в рамках этих уголовных производств предоставляет всю необходимую информацию. В концерне отсутствуют данные о состоянии досудебного следствия по этим делам. "В соответствии с законом их имеют право предоставлять исключительно органы следствия", - напоминает госконцерн.

Ранее журналисты программы Наші гроші заявили о многолетней схеме отмывания сотен миллионов гривень из украинского оборонного комплекса, к которой якобы причастен 22-летний сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского - партнера президента Петра Порошенко.

В БПП заявили, что Укроборонпром будет судиться с журналистами.