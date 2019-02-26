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26.02.2019, 11:46

Укроборонпром будет судиться с журналистами Bihus.Info - Луценко

Укроборонпром будет судиться с журналистами Bihus.Info - Луценко - Фото
Ирина Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Ирина Луценко заявила, что иск готовит оборонный госконцерн

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В партии Блок Петра Порошенко Солидарность заявляют, что государственный концерн Укроборонпром и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковський будут судиться с журналистами Bihus.Info из-за обнародованного расследования. Об этом сообщила журналистам представитель президента в парламенте Ирина Луценко, передает корреспондент LIGA.net.

По словам Луценко, такой иск готовит Укроборонпром.

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"Лично Гладковский, насколько я знаю, будет подавать в суд, чтобы журналист или опроверг, или подтвердил, или предоставил неопровержимые факты", - добавила она.

Луценко отметила, что это расследование 2015 года и на него до сих пор никак не отреагировало Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ).

Вчера, 25 февраля, журналисты программы Наші гроші заявили о многолетней схеме отмывания сотен миллионов гривень из украинского оборонного комплекса, к которой якобы причастен 22-летний сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского - партнера президента Петра Порошенко. Расследование вышло на сайте Bihus.Info.

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Теги: коррупция, БПП, укроборонпром, ирина луценко, махинации, наші гроші, Олег Гладковський, Бигус-инфо
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