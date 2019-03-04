Гладковский получал откаты с махинаций своего сына – Наші гроші

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Как минимум один раз, по данным расследователей, замсекретаря СНБО получил откат с покупки авиаприборов по завышенной цене

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В 2017 году "группировка Жукова-Гладковского" поставила государственной компании Укрспецэкспорт российские детали для самолетов до цене, завышенной в семь раз. С этой сделки якобы получили откаты тогдашний директор компании Павел Букин и замсекретаря СНБО Олег Гладковский. Об этом идет речь в третьей части расследования программы Наші гроші з Денисом Бігусом.

По данным расследователей, в августе 2016 Укрспецэкспорт заключил соглашение на поставку шести высотомеров с украинской фирмой ООО АН Сервис.

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В 2017 году приборы привезли из Москвы в Киев через Объединенные Арабские Эмираты.

По контракту, Укрспецэкспорт заплатил за детали 14,38 млн грн. Однако из Москвы, по информации Наших грошей, груз вылетал с ценой 90 000 долларов (это меньше 2,5 млн грн на то время).

"Это означает, что на самом деле высотомеры стоили в 7 раз дешевле, чем государственный концерн любезно заплатил за них Гладковскому-младшему с бандой", - говорится в расследовании.

При этом директор Укрспецэкспорта Букин, утверждают журналисты, прекрасно знал, что высотомеры не стоят столько, сколько он за них платит. Расследователи приводят подтверждающую это переписку Букина с Жуковым.

По данным расследователей, из 460 тыс долл переплаты группировка потратила 160 тыс на организацию аферы: обнал, транзитные фирмы, растаможка по завышенной цене. Чистая прибыль составила 300 тыс долл.

Судя по обнародованной переписке, Букин (в переписке "Паша", - ред.) получил 10 тыс долл отката, а замсекретаря СНБО Олег Гладковский (в переписке "ОВ") – 30 тыс долл.

В Наших грошах говорят, что это не единичный случай. "История с авиаприборами - это лишь капля в море. Один контракт. А их у мальчиков были десятки… Только на запчастях для бронетанковой техники три их фирмы-прокладки прокачали 250 млн грн от оборонных заводов", - говорится в расследовании.

Судя по переписке Гладковского-младшего с Жуковым, отмечают журналисты, доля замсекретаря СНБО была и в этих махинациях.

25 февраля 2019 года программа "Наші гроші з Денисом Бігусом" обнародовала первые две серии расследования по разоблачению махинаций группы лиц якобы с участием сына первого зама секретаря СНБО и бизнес-партнера президента Олега Гладковского. Журналисты заявляют, что фирмы-прокладки, связанные c Гладковским-младшим, несколько лет поставляли на предприятия Укроборонпрома контрабандные комплектующие из РФ по завышенным ценам.

На следующий день президент Петр Порошенко отстранил Гладковского на время проведения расследования.

Сегодня Порошенко уволил Гладковского с должности первого заместителя секретаря СНБО.

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Теги: павел букин, укроборонпром, укрспецэкспорт, жуков, олег гладковский
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