Порошенко уволил Гладковского

Олег Гладковский (фото - president.gov.ua)

С должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны уволен Олег Гладковский. Об этом президент Петр Порошенко заявил во время сегодняшнего выступления на Совете регионального развития в Николаеве.

Указ об увольнении был подписан утром 4 марта перед отлетом главы государства в Николаев.

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"Также он снят и с должности председателя Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля... Публично обращаюсь с призывом к НАБУ расследовать резонансные публикации и расставить все точки над "i". Если кто виноват - наказать", - добавил президент.

Сегодня вечером он намерен переговорить по телефону с руководством НАБУ.

"Президент, конечно, не суд, и мое заявление - не приговор. Но моя задача - создать такие условия, чтобы люди поверили в честность и беспристрастность объективного расследования. В подобных ситуациях не спасают ни должность, ни связи", - заявил Порошенко.

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Глава государства призвал правоохранительные органы "к максимально открытости" по этому кейсу и заявил, что те должны "информировать общество настолько широко, насколько это только возможно, чтобы не нанести вред следствию".

Порошенко в Николаеве (фото - пресс-служба президента):

25 февраля 2019 года программа "Наші гроші з Денисом Бігусом" обнародовала первые две серии расследования по разоблачению махинаций группы лиц якобы с участием сына первого зама секретаря СНБО и бизнес-партнера президента Олега Гладковского. Журналисты заявляют, что фирмы-прокладки, связанные c Гладковским-младшим, несколько лет поставляли на предприятия Укроборонпрома контрабандные комплектующие из РФ по завышенным ценам.

На следующий день Порошенко отстранил Гладковского на время проведения расследования.