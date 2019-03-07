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07.03.2019, 20:13

Порошенко о расследовании Бигуса: Это попытка подорвать доверие

Порошенко о расследовании Бигуса: Это попытка подорвать доверие - Фото
Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

Президент утверждает, что расследование основано на материалах дел, утечка которых произошла якобы перед самым предъявлением подозрения

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Президент Петр Порошенко заявил, что расследование проекта Наші гроші з Денисом Бігусом о коррупционных схемах в сфере военных закупок было обнародовано, чтобы "подорвать доверие" к армии, государству и оборонному комплексу. Об этом Порошенко сказал в сегодняшнем интервью телеканалам.

По словам президента, расследование махинаций, о которых сообщили Наші гроші, украинские правоохранители ведут уже больше года.

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Порошенко утверждает, что программа основано на материалах расследований, утечка которых, по словам президента, произошла перед предъявлением фигурантам дела подозрения.

"Президент подчеркнул, что прямо перед предъявлением подозрения, сразу же после завершения соответствующих экспертиз, в данном случае налоговых, произошла утечка информации из правоохранительной системы", - говорится в сообщении пресс-службы АП.

Порошенко говорит, что в расследовании журналистов нет "ничего нового". "Все сведения исследовались в течение месяцев или даже больше года. И перед предъявлением подозрения была предпринята попытка сделать скандал", - считает Порошенко.

"Почему это опасно? Ведь речь идет о попытке подорвать доверие к армии, попытке подорвать доверие к государству и к оборонному комплексу", - добавил он.

В третьей части Наших грошей о коррупции в оборонной сфере речь идет о том, что в 2017 году "группировка Жукова-Гладковского-младшего" поставила государственной компании Укрспецэкспорт российские детали для самолетов по цене, завышенной в семь раз. С этой сделки якобы получили откаты тогдашний директор компании Павел Букин и замсекретаря СНБО Олег Гладковский

Порошенко уволил Гладковского.

Юрий Луценко заявил, что ГПУ планирует на следующей неделе предъявить подозрение фигурантам расследования махинаций в Укроборонпроме.

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Теги: коррупция, петр порошенко, укроборонпром, Денис Бигус, Гладковский
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