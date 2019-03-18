В Укроборонпром введут наблюдателей НАТО - Луценко

Ирина Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В государственном концентре Укроборонпром, который оказался в центре коррупционного скандала, будут наблюдатели от стран-членов НАТО. Об этом заявила на заседании согласительного совета представитель президента в парламенте Ирина Луценко, передает корреспондент LIGA.net.

Она напомнила, что по указу президента Петра Порошенко, который был подписан 16 марта, на оборонных предприятиях будет проведен аудит.

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"Будут введены дополнительные наблюдатели из стран-членов НАТО, чтобы работать в Укроборонпроме", - сказала она.

Также, по словам Луценко, планируется снять гриф секретно с ряда позиций, что увеличит прозрачность и подконтрольность в оборонно-промышленном секторе.

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11 марта 2019 года проект Наші гроші з Денисом Бігусом опубликовал финальный эпизод расследования о махинациях с закупками в оборонной сфере. В частности, в расследовании говорится, что о схемах группы Жукова-Гладковского знали в НАБУ.

Сытник заявил, что управление внутреннего контроля НАБУ еще до выхода последнего выпуска программы Наші гроші о коррупции в Укроборонпроме начало служебное расследование по фактам возможных неправомерных действий работников Бюро, связанных с фигурантами журналистского сюжета. Глава САП Назар Холодницкий, заявил, что в его ведомстве прокуроры не знали о существовании 87 страниц переписки фигурантов скандала в оборонке.