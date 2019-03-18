Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
18.03.2019, 12:31

В Укроборонпром введут наблюдателей НАТО - Луценко

В Укроборонпром введут наблюдателей НАТО - Луценко - Фото
Ирина Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Такие действия будут предприняты в рамках аудита деятельности Укроборонпрома

Реклама
Реклама

В государственном концентре Укроборонпром, который оказался в центре коррупционного скандала, будут наблюдатели от стран-членов НАТО. Об этом заявила на заседании согласительного совета представитель президента в парламенте Ирина Луценко, передает корреспондент LIGA.net.

Она напомнила, что по указу президента Петра Порошенко, который был подписан 16 марта, на оборонных предприятиях будет проведен аудит.

Реклама

"Будут введены дополнительные наблюдатели из стран-членов НАТО, чтобы работать в Укроборонпроме", - сказала она.

Также, по словам Луценко, планируется снять гриф секретно с ряда позиций, что увеличит прозрачность и подконтрольность в оборонно-промышленном секторе. 

Читайте также: Порошенко назвал дальнейшие действия по аудиту Укроборонпрома

11 марта 2019 года проект Наші гроші з Денисом Бігусом опубликовал финальный эпизод расследования о махинациях с закупками в оборонной сфере. В частности, в расследовании говорится, что о схемах группы Жукова-Гладковского знали в НАБУ. 

Сытник заявил, что управление внутреннего контроля НАБУ еще до выхода последнего выпуска программы Наші гроші о коррупции в Укроборонпроме начало служебное расследование по фактам возможных неправомерных действий работников Бюро, связанных с фигурантами журналистского сюжета. Глава САП Назар Холодницкий, заявил, что в его ведомстве прокуроры не знали о существовании 87 страниц переписки фигурантов скандала в оборонке. 

Отправить:
Распечатать:
Теги: аудит, нато, укроборонпром, набу, ирина луценко, хищения
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 