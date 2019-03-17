Хищения в оборонке. НАБУ объяснило, кого касаются 87 страниц дела

Фото: пресс-служба НАБУ

Основная часть переписки на 87 страницах, которую Генпрокуратура весной 2017 года передала в НАБУ, касается расследований противоправной деятельности компаний, подконтрольных двум народным депутатам. Об этом заявили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро.

"Речь идет о фактах завладения 300 млн куб. м. газа (уголовное производство от 12.12.2016 года) и одного из эпизодов завладения средствами Укрзализныци (производство от 31.03.2016 года)", - сообщили в НАБУ.

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В ведомстве отметили, что в пером случае к уголовной ответственности привлекаются должностные лица и неформальные кураторы ООО Энергия-Новый Раздел и ООО Энергия-Новояворовск, бенефициарами которых являются два народных депутата (один из них - глава комитета Верховной Рады по вопросам транспорта).

"Досудебное расследование по этому делу завершено, материалы открыты стороне защиты для ознакомления, после чего ее направят в суд. Установленная сумма убытков - 1,4 млрд грн", - отметили в НАБУ.

Также сказано, что в рамках дела после ареста переданы в управление Национальному агентству по розыску и управлению активами (АРМА) на две ТЭЦ, которые фактически принадлежат народным депутатам "и использовались для совершения преступления их подчиненными".

"Во втором уголовном производстве по фактам завладения средствами Укрзализныци дело в отношении двух лиц направлено в суд", - сообщили в НАБУ.

Отмечается, что в двух указанных уголовных производствах детективы НАБУ привлекли к ответственности 15 человек, общая сумма убытков из-за коррупции - 1,5 млрд грн.

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11 марта 2019 года проект Наші гроші з Денисом Бігусом опубликовал финальный эпизод расследования о махинациях с закупками в оборонной сфере. В частности, в расследовании говорится, что о схемах группы Жукова-Гладковского знали в НАБУ.

Сытник заявил, что управление внутреннего контроля НАБУ еще до выхода последнего выпуска программы Наші гроші о коррупции в Укроборонпроме начало служебное расследование по фактам возможных неправомерных действий работников Бюро, связанных с фигурантами журналистского сюжета.

Глава САП Назар Холодницкий, заявил, что в его ведомстве прокуроры не знали о существовании 87 страниц переписки фигурантов скандала в оборонке.