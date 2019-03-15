Сытник знал о пособничестве НАБУ в схемах оборонки - Холодницкий

Назар Холодницкий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Директор НАБУ Артем Сытник знал об участии своих подчиненных в незаконных схемах в оборонном комплексе. Об этом в эфире программы "Право на власть" на канале 1+1 заявил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

"Это моя догадка, которая должна быть проверена ГБР. Я считаю, что знал", - сказал он.

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Отвечая на вопрос, может ли он до выборов президента САП сказать, мог ли быть причастен президент Петр Порошенко к незаконным схемам в оборонном комплексе, Холодницкий сказал: "Я смогу это сказать до выборов, в случае, если у него будут все надлежащие доказательства".

Холодницкий отметил, что дело, в котором фигурировало предприятие Оптимумспецдеталь, стало "провалом в расследовании".

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По его словам, прокуроры САП не знали о существовании 87 страниц переписки фигурантов скандала в оборонке.

"Мы не можем проконтролировать, когда материалы физически прячут от прокуроров...Сегодня уже пошли девятые сутки, как я не могу добиться от руководства НАБУ информации, где эти материалы, каково было их движение", - подчеркнул он.

11 марта 2019 года проект Наші гроші з Денисом Бігусом опубликовал финальный эпизод расследования о махинациях с закупками в оборонной сфере. В частности, в расследовании говорится, что о схемах группы Жукова-Гладковского знали в НАБУ.

Сытник заявил, что управление внутреннего контроля НАБУ еще до выхода последнего выпуска программы Наші гроші о коррупции в Укроборонпроме начало служебное расследование по фактам возможных неправомерных действий работников Бюро, связанных с фигурантами журналистского сюжета.