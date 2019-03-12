Сытник рассказал о роли НАБУ в деле Укроборонпрома: видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Бюро начало служебное расследование

Реклама
Реклама

Управление внутреннего контроля НАБУ еще до выхода последнего выпуска программы Наші гроші о коррупции в Укроборонпроме начало служебное расследование по фактам возможных неправомерных действий работников Бюро, связанных с фигурантами журналистского сюжета. Об этом сообщил директор НАБУ Артем Сытник.

Сытник сказал, что в Бюро ожидали, что после выхода последней серии расследования появятся, как он сказал, "нюансы". Сейчас служебное расследование продолжается и его результаты будут переданы в дисциплинарную комиссию.

Реклама

Директор Бюро утверждает, что Евгений Шевченко, который, по данным расследования, осуществлял связь Бюро с Рогозой, - не сотрудник НАБУ и никогда им не был, это человек, который давал согласие на конфиденциальное сотрудничество с Бюро по отдельным делам.

Директор НАБУ отрицает существование переписки между Бюро и Гладковским и Жуковым. Он говорит, что для проведения служебного расследования Антикоррупционному бюро надо получить носители, на которых хранится эта переписка, а также материалы Генпрокуратуры.

Сытник заверил во всестороннем содействии НАБУ следователем Госбюро расследований в проведении начатого ими расследования по фактам, обнародованным BIHUS.INFO.

Читайте также: Бигус о схемах в оборонке: НАБУ – самое большое разочарование

Вчера проект Наші гроші з Денисом Бігусом опубликовал финальный эпизод расследования о махинациях с закупками в оборонной сфере. В частности, в расследовании говорится, что о схемах группы Жукова-Гладковского знали в НАБУ.

Отправить:
Распечатать:
Теги: укроборонпром, набу, артем сытник, наші гроші, олег гладковский
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Сытник рассказал о роли НАБУ в деле Укроборонпрома: видео
Сытник рассказал о роли НАБУ в деле Укроборонпрома: видео
В Раде включили аудио разговора "Тимошенко с Коломойским": видео
В Раде включили аудио разговора "Тимошенко с Коломойским": видео
Airbus представил электротакси CityAirbus: видео
Airbus представил электротакси CityAirbus: видео
ТЭК Европарламент: Северный поток-2 должен быть остановлен
Книги будут дорожать. Десять трендов книжного рынка
Мнение Книги будут дорожать. Десять трендов книжного рынка
Бывший владелец ТРЦ Ocean Plaza может выкупить его обратно
Недвижимость Бывший владелец ТРЦ Ocean Plaza может выкупить его обратно
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
Сытник рассказал о роли НАБУ в деле Укроборонпрома: видео
Сытник рассказал о роли НАБУ в деле Укроборонпрома: видео
В Раде включили аудио разговора "Тимошенко с Коломойским": видео
В Раде включили аудио разговора "Тимошенко с Коломойским": видео 12:28
Макгрегор задержан: растоптал смартфон фаната и унес его с собой
Макгрегор задержан: растоптал смартфон фаната и унес его с собой 09:11
NASA определилось со сроками возвращения людей на Луну: видео
NASA определилось со сроками возвращения людей на Луну: видео 07:40
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 