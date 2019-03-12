Сытник рассказал о роли НАБУ в деле Укроборонпрома: видео

Управление внутреннего контроля НАБУ еще до выхода последнего выпуска программы Наші гроші о коррупции в Укроборонпроме начало служебное расследование по фактам возможных неправомерных действий работников Бюро, связанных с фигурантами журналистского сюжета. Об этом сообщил директор НАБУ Артем Сытник.

Сытник сказал, что в Бюро ожидали, что после выхода последней серии расследования появятся, как он сказал, "нюансы". Сейчас служебное расследование продолжается и его результаты будут переданы в дисциплинарную комиссию.

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Директор Бюро утверждает, что Евгений Шевченко, который, по данным расследования, осуществлял связь Бюро с Рогозой, - не сотрудник НАБУ и никогда им не был, это человек, который давал согласие на конфиденциальное сотрудничество с Бюро по отдельным делам.

Директор НАБУ отрицает существование переписки между Бюро и Гладковским и Жуковым. Он говорит, что для проведения служебного расследования Антикоррупционному бюро надо получить носители, на которых хранится эта переписка, а также материалы Генпрокуратуры.

Сытник заверил во всестороннем содействии НАБУ следователем Госбюро расследований в проведении начатого ими расследования по фактам, обнародованным BIHUS.INFO.

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Вчера проект Наші гроші з Денисом Бігусом опубликовал финальный эпизод расследования о махинациях с закупками в оборонной сфере. В частности, в расследовании говорится, что о схемах группы Жукова-Гладковского знали в НАБУ.