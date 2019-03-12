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12.03.2019, 13:33

НАБУ и схемы в ОПК: Луценко указывает пальцем на бюро Сытника

НАБУ и схемы в ОПК: Луценко указывает пальцем на бюро Сытника - Фото
Юрий Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Генпрокурор говорит, что дело о возможной причастности сотрудника НАБУ к схемам в оборонке передано бюро еще в 2017-м. Сытник говорит, что это не так.

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Военная прокуратура еще в 2017 году передала Национальному антикоррупционному бюро материалы о поводу возможной причастности сотрудников НАБУ к коррупционным схемам в оборонном секторе. Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко на брифинге, отвечая на вопросы журналистов по поводу заключительного сюжета журналистов проекта Наші гроші о хищениях в ОПК.

Глава ГПУ напомнил, что коррупционные действия директоров государственных заводов и руководителей госструктур может расследовать только НАБУ.

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"Еще в 2017 году материалы, которые свидетельствуют о возможной коррупционной деятельности сотрудников НАБУ в сотрудничестве с руководителем Оптимумспецдеталь (юрлицо-главный фигурант расследования журналистов, - ред.) Рогозой, были направлены в НАБУ", - сказал он.

По словам журналистов, Андрей Рогоза поддерживал контакт с НАБУ через своего давнего друга, "внештатного сотрудника бюро" Евгения Шевченко, который вкладывал свои деньги в "бизнес" Оптимумспецдетали, якобы не зная о схемах.

Генпрокурор сослался на заявление руководителя САП Назара Холодницкого и сказал, что "никаких действий" НАБУ по этому делу якобы не предпринимало.

"Думаю, это вопрос в компетенции общественного совета НАБУ, аудита НАБУ и других структур. Ни президент, не генпрокурор не могут повлиять на работу НАБУ, таков закон", - сказал он.

Ранее директор бюро Артем Сытник говорил, что ГПУ передала им только несколько страниц по этому делу, а не все материалы производства, тем самым частично опровергнув заявление Луценко выше.

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Теги: коррупция, расследование, набу, юрий луценко, артем сытник, Денис Бигус, подследственность, андрей рогоза, евгений шевченко
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