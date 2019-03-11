Наші гроші рассказали о роли силовиков в оборонних аферах: видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В четвертой части расследования - о том, как правоохранители якобы прикрывали преступные схемы

Реклама
Реклама

Проект Наші гроші з Денисом Бігусом опубликовал финальный эпизод расследования о махинациях с закупками в оборонной сфере.

"Финальный эпизод расследования о том, как друзья президента разворовывали оборонку. О том, как правоохранители вместо закрывать - прикрывали преступные схемы. Сколько стоит лояльность налоговой и СБУ? Как прокуратура трижды похоронила расследование по оборонным аферам мальчиков? И как НАБУ с ними дружило и им помогало - вместо допрашивать и сажать?" – сказано в аннотации к видео.

Реклама

В предыдущей, третьей, части Наших грошей о коррупции в оборонной сфере речь идет о том, что в 2017 году "группировка Жукова-Гладковского-младшего" поставила государственной компании Укрспецэкспорт российские детали для самолетов по цене, завышенной в семь раз. С этой сделки якобы получили откаты тогдашний директор компании Павел Букин и замсекретаря СНБО Олег Гладковский

Порошенко уволил Гладковского.

Юрий Луценко заявил, что ГПУ планирует на этой неделе предъявить подозрение фигурантам расследования махинаций в Укроборонпроме.

Вместе с тем, президент Петр Порошенко заявил, что расследование было обнародовано, чтобы "подорвать доверие" к армии, государству и оборонному комплексу.

Отправить:
Распечатать:
Теги: коррупция, расследование, Денис Бигус, наші гроші, оборонка
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Наші гроші рассказали о роли силовиков в оборонних аферах: видео
Наші гроші рассказали о роли силовиков в оборонних аферах: видео
Полиция показала "спонсоров" кандидата Тимошенко: видео
Полиция показала "спонсоров" кандидата Тимошенко: видео
Выборы без выбора и явка 100%. В КНДР избрали парламент – видео
Выборы без выбора и явка 100%. В КНДР избрали парламент – видео
Экономика Одесский припортовый завод сократил убыток в два раза
Почему буксует малая приватизация. Исследование
Экономика Почему буксует малая приватизация. Исследование
Официально: IKEA пересмотрела планы выхода на украинский рынок
FMCG Официально: IKEA пересмотрела планы выхода на украинский рынок
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
Наші гроші рассказали о роли силовиков в оборонних аферах: видео
Наші гроші рассказали о роли силовиков в оборонних аферах: видео
Полиция показала "спонсоров" кандидата Тимошенко: видео
Полиция показала "спонсоров" кандидата Тимошенко: видео 18:22
Выборы без выбора и явка 100%. В КНДР избрали парламент – видео
Выборы без выбора и явка 100%. В КНДР избрали парламент – видео 17:11
"Что это?". Появились новые кадры фильма о слоненке Дамбо: видео
"Что это?". Появились новые кадры фильма о слоненке Дамбо: видео 16:41
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 