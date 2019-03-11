Наші гроші рассказали о роли силовиков в оборонних аферах: видео

Проект Наші гроші з Денисом Бігусом опубликовал финальный эпизод расследования о махинациях с закупками в оборонной сфере.

"Финальный эпизод расследования о том, как друзья президента разворовывали оборонку. О том, как правоохранители вместо закрывать - прикрывали преступные схемы. Сколько стоит лояльность налоговой и СБУ? Как прокуратура трижды похоронила расследование по оборонным аферам мальчиков? И как НАБУ с ними дружило и им помогало - вместо допрашивать и сажать?" – сказано в аннотации к видео.

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В предыдущей, третьей, части Наших грошей о коррупции в оборонной сфере речь идет о том, что в 2017 году "группировка Жукова-Гладковского-младшего" поставила государственной компании Укрспецэкспорт российские детали для самолетов по цене, завышенной в семь раз. С этой сделки якобы получили откаты тогдашний директор компании Павел Букин и замсекретаря СНБО Олег Гладковский.

Порошенко уволил Гладковского.

Юрий Луценко заявил, что ГПУ планирует на этой неделе предъявить подозрение фигурантам расследования махинаций в Укроборонпроме.

Вместе с тем, президент Петр Порошенко заявил, что расследование было обнародовано, чтобы "подорвать доверие" к армии, государству и оборонному комплексу.