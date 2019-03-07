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07.03.2019, 14:05

НАБУ проводит обыски у фигурантов расследования в Укрборонпроме

НАБУ проводит обыски у фигурантов расследования в Укрборонпроме - Фото
Артем Сытник (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

НАБУ сегодня проводит обыски у Олега и Игоря Гладковских и Андрея Рогозы, которые фигурируют в деле Укроборонпрома

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Национальное антикоррупционное бюро сегодня, 7 марта проводит обыски у Олега и Игоря Гладковских и Андрея Рогозы, которые фигурируют в расследовании коррупционных схем в Укроборонпроме. Об этом директор НАБУ Артем Сытник сообщил на брифинге.

Он напомнил, что по материалам журналистского расследования НАБУ зарегистрировало два уголовных производства.

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"Сегодня в рамках одного из них был проведен ряд обысков, около 20, в том числе по месту жительства Игоря и Олега Гладковских, Виталия Жукова, Андрея Рогозы и других граждан", - сообщил Сытник.

По его словам, сейчас следственные действия продолжаются.

Сытник отметил, что расследования проводятся с самого начала, поскольку данных о переписке, которые обнародовали журналисты, у НАБУ не было. Он также прокомментировал обвинения в том, что НАБУ якобы уже два года знало о фактах, изложенных в журналистском расследовании и не реагировало. "На самом деле это не так", - подчеркнул Сытник.

По его словам, один из депутатов продемонстрировал письмо военной прокуратуры, которым материалы были направлены в НАБУ. Он подчеркнул, что в бюро дело было направлено не полностью, а из материалов производства, которое находится в ГПУ, были выделено только 87 страниц, которые передали НАБУ.

Отвечая на вопрос, фигурировал ли Гладковский как участник незаконных схем в той части материалов 2017 года, которую им передали из ГПУ, Сытник сказал: "В тех материалах... достаточных оснований для объявления подозрения господину Гладковскому не было".

Сегодня утром сообщалось, что арестован Владислав Бельбас - руководитель государственного предприятия Спецтехноэкспорт, которое входит в Укроборонпром.

4 марта НАБУ задержало действующего и бывшего директоров Спецтехноэкспорта и еще трех экс-чиновников по подозрению в растрате $2,23 млн долл. Были названы имена. Это произошло на фоне резонансного скандала с расследованием хищений в ОПК.

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Теги: укроборонпром, набу, обыск, артем сытник, олег гладковский, игорь гладковский, андрей рогоза
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