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04.03.2019, 21:03

Названы имена задержанных НАБУ чиновников Спецтехноэкспорта

Названы имена задержанных НАБУ чиновников Спецтехноэкспорта - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Чиновники заплатили компании-посреднику 2,225 млн долл за услуги, которые она не предоставляла

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Сегодня НАБУ задержало действующего и бывшего директоров государственного предприятия Спецтехноэкспорт и еще трех экс-чиновников по подозрению в растрате 2,225 млн долл (55,5 млн грн). Им сообщено о подозрении, передает пресс-служба НАБУ.

В частности, речь идет о:

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- действующем директоре Спецтехноэкспорта (на момент совершения преступления - заместителя директора Спецтехноэкспорта) Павле Барбуле;

- бывшем директоре Спецтехноэкспорта Владиславе Бельбасе;

- экс-замдиректора Спецтехноэкспорта Владимире Муцинове;

- экс-заместителе директора департамента контракта № 1 Спецтехноэкспорта (в настоящее время - предпринимателя) Д.Панасенко;

- экс-начальнике одного из отделов Спецтехноэкспорта (в настоящее время - предпринимателя) Романюке.

Имена подозреваемых LIGA.net сообщили источники в силовых органах.

Действия всех лиц квалифицированы по ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

В НАБУ рассказали, что следствие установило, что в 2009 году по инициативе руководства Спецтехноэкспорт госпредприятие заключило с иностранной компанией соглашение по сопровождению одного из внешнеэкономических контрактов. По этому контракту Спецтехноэкспорт должен был поставить военную продукцию, произведенную ГП Завод 410 ГА.

Посредничество нерезидента должно было обеспечить заключение и последующее выполнение внешне-экономического контракта, за что государственное предприятие Спецтехноэкспорт заплатило 2,225 млн долл.

Детективы НАБУ установили, что компания-посредник заявленные услуги не предоставляла.

Согласно третьей части расследования Наших грошей, в 2017 году "группировка Жукова-Гладковского" поставила государственной компании Укрспецэкспорт российские детали для самолетов до цене, завышенной в семь раз. С этой сделки якобы получили откаты тогдашний директор компании Павел Букин и замсекретаря СНБО Олег Гладковский.

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Теги: коррупция, Спецтехноэкспорт, Павел Барбул, растрата, набу
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