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07.03.2019, 06:23

Арестован директор Спецтехноэкспорта

Арестован директор Спецтехноэкспорта - Фото
Фото: asia.in.ua

Первым двум фигурантам расследования в Спецтехноэкспорте определена мера пресечения. Продолжаются слушания по другим подозреваемым.

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Арестован Владислав Бельбас - руководитель государственного предприятия Спецтехноэкспорт, которое входит в концерн Укроборонпром. Об этом вчера вечером, 6 марта, сообщил со ссылкой на решение судьи Соломенского райсуда Киева ресурс Цензор.нет.

Бельбас и бывший замглавы Спецтехноэкспорта Денис Панасенко будут находиться под стражей минимум до 1 мая.

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Оба имеют возможность выйти под залог в размере 7 и 5 млн грн соответственно.

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Как уточняет источник, прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Яровая требовала для Бельбаса залог в 55,4 млн грн.

4 марта 2019 года НАБУ задержало действующего и бывшего директоров Спецтехноэкспорта и еще трех экс-чиновников по подозрению в растрате $2,23 млн долл. Были названы имена. Это произошло на фоне резонансного скандала с расследованием хищений в ОПК.

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Теги: коррупция, расследование, Спецтехноэкспорт, укроборонпром, арест, Денис Бигус, Владислав Бельбас, Денис Панасенко
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