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05.07.2019, 09:31

Часть государственного оборонного заказа рассекретят - Аваков

Часть государственного оборонного заказа рассекретят - Аваков - Фото
Арсен Аваков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава МВД полагает, что это даст возможность проводить конкурсные закупки, что является "составляющей совершенно другой философии”

Количество засекреченных позиций в государственном оборонном заказе в следующем фискальном году будет "существенно сокращено". Об этом рассказал глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков, пишет Укринформ.

По его словам, необходимость снятия грифа “секретно” с многих позиций гособоронзаказа назрела, так как "зачастую за этим грифом прячутся схемы".

"В СНБО недавно было проведено совещание и решено, что в следующем бюджете будет сокращение по номенклатуре секретного государственного оборонного заказа”, - отметил Аваков.

Вчера Аваков во время визита в Торонто пообщался с министром обороны Канады: обсудил "закупку новой техники".

В середине июня 2019 года петиция о "немедленном увольнении" главы МВД в считанные дни набрала более 28 000 голосов при 25 000 необходимых.

Читайте также: Зеленский рассмотрел петицию об увольнении Авакова: есть решение

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Теги: арсен аваков
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