Часть государственного оборонного заказа рассекретят - Аваков

Арсен Аваков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Количество засекреченных позиций в государственном оборонном заказе в следующем фискальном году будет "существенно сокращено". Об этом рассказал глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков, пишет Укринформ.

По его словам, необходимость снятия грифа “секретно” с многих позиций гособоронзаказа назрела, так как "зачастую за этим грифом прячутся схемы".

"В СНБО недавно было проведено совещание и решено, что в следующем бюджете будет сокращение по номенклатуре секретного государственного оборонного заказа”, - отметил Аваков.

Вчера Аваков во время визита в Торонто пообщался с министром обороны Канады: обсудил "закупку новой техники".

В середине июня 2019 года петиция о "немедленном увольнении" главы МВД в считанные дни набрала более 28 000 голосов при 25 000 необходимых.

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