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04.07.2019, 07:23

Аваков после беседы с главой Минобороны Канады: Закупим технику

Аваков после беседы с главой Минобороны Канады: Закупим технику - Фото
Харджит Саджан и Арсен Аваков (фото - twitter.com/HarjitSajjan)

По словам канадского министра обороны Харджита Саджана, который общался с украинским главой МВД, поддержка Украины для Канады - это "неизменная" линия

Украина будет закупать у Канады новую технику для усиления обороноспособности страны. Об этом по итогу встречи с главой канадского Минобороны Харджитом Саджаном заявил у себя в Twitter министр внутренних дел Арсен Аваков.

Он провел переговоры в Торонто в кулуарах конференции по вопросам реформ в Украине. Ранее президент Владимир Зеленский там же говорил, что "договорились о поставках бронетехники". Кто, кому и какой техники - не уточнил.

"С министром обороны Канады обсудили взаимодействие ВСУ и НГУ с канадскими вооруженными силами, и закупку новой техники", - рапортовал глава МВД.

Вместе с тем, пишет Аваков, вопрос безопасности - это не только вопрос ситуации на линии разграничения, "но и настроения в обществе". "Механизм демократических выборов - ключевой", - отметил он.

Саджан сообщил, что поговорил с Аваковым "о том, как мы можем укрепить военное сотрудничество между нашими странами", так как "вместе работаем над созданием безопасной и суверенной Украины". 

За время сотрудничества армии Канады с ВСУ инструкторы первых подготовили более 12 000 украинских бойцов.

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Теги: арсен аваков, харджит саджан
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