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03.07.2019, 06:44

Зеленский в Канаде: Договорились о поставках бронетехники

Зеленский в Канаде: Договорились о поставках бронетехники - Фото
Владимир Зеленский и Джастин Трюдо (фото - president.gov.ua)

Президент пока не стал обнародовать детали

Во время переговоров президента Владимира Зеленского и премьер-министра Канады Джастина Трюдо были достигнуты ряд договоренностей по поддержке Украины в оборонной сфере. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Я думаю, мы можем откровенно об этом говорить: мы договорились о поставках бронетехники и о том, что будем развивать сотрудничество в этой сфере", - сказал Зеленский во время общения с журналистами в Торонто.

Президент отметил, что пока не хочет обнародовать детали. "Давайте мы подпишем соглашение. Уверен, что это произойдет в ближайшее время. И тогда поговорим об этой новости", - резюмировал он.

Трюдо подтвердил прогресс в вопросе поддержки Украины в защите ее территории и суверенитета.

"Да, мы продвигаемся вперед в дискуссиях по вопросу вооруженной поддержки Украины. Кроме военной миссии, в которой участвует Канада, мы также добавили Украину в список для закупки канадской оружия", - подчеркнул он.

Он назвал это "позитивным решением". "Мы уже видим инвестиции со стороны канадских компаний в производство боеприпасов в Украине. И продолжим работать с Украиной для того, чтобы она получала ту поддержку, которая ей нужна со стороны Вооруженных сил Канады. Мы продолжим операцию UNIFIER, и сделаем все, чтобы Украина получила необходимое оборудование", - добавил премьер-министр.

Ранее Трюдо заявил, что Канада готова рассмотреть расширение санкций против России за нарушение ею международного законодательства и вторжение в Украину. 

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Теги: Владимир Зеленский, помощь, канада, Джастин Трюдо, бронетехника
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