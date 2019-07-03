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03.07.2019, 06:27

Трюдо: Канада готова ужесточить санкции против России

Трюдо: Канада готова ужесточить санкции против России - Фото
Джастин Трюдо (фото - Flickr Европарламента)

Премьер-министр Канады раскритиковал решение Совета Европы вернуть стране-агрессору России полноправное членство в организации

Канада готова рассмотреть расширение санкций против России за нарушение ею международного законодательства и вторжение в Украину. Об этом после встречи с президентом Владимиром Зеленским заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает Укринформ.

"По нашему убеждению, очень важно, чтобы Россия действительно продемонстрировала позитивные действия. Мы и в дальнейшем твердо будем стоять с Украиной, в том числе, накладывая санкции на российских чиновников. Мы всегда будем это делать, поскольку являемся друзьями Украины", - сказал Трюдо.

Он также раскритиковал решение Совета Европы вернуть России полноправное членство в организации. "Мы были разочарованы возвращением России в Совет Европы, вопреки тому, что захваченные в Азове украинские моряки не были возвращены", - подчеркнул Трюдо.

2 июля во время совместной пресс-конференции с Трюдо президент Владимир Зеленский заявил, что достижение прогресса в установлении мира на востоке Украины возможно только политико-дипломатическим путем.

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Теги: Владимир Зеленский, санкции, канада, Джастин Трюдо
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