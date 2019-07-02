Зеленский о мире в Донбассе: Только политико-дипломатический путь

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Президент Владимир Зеленский заявил, что достижение прогресса в установлении мира на востоке Украины возможно только политико-дипломатическим путем. Об этом он он сказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Торонто.

"Наступление мира в Украине было первым из вопросов, которые мы обсудили с господином Трюдо. Уверен, что мы достигнем реального прогресса только политико-дипломатическим путем и в конце концов заставим Россию прекратить эскалацию, установить постоянное прекращение огня, обеспечить разведение сил и освобождение всех наших украинских пленных", - сказал Зеленский.

По его словам, действенный инструмент для этого - продолжение санкционной политики.

"Мы понимаем, когда международные партнеры говорят, что теряют деньги, но, извините, мы потеряли территории и теряем людей", - подчеркнул президент.

Президент Зеленский 1-3 июля находится с рабочим визитом в Канаде.