Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
02.07.2019, 22:52

Зеленский о мире в Донбассе: Только политико-дипломатический путь

Зеленский о мире в Донбассе: Только политико-дипломатический путь - Фото
Фото: president.gov.ua

По его словам, действенный инструмент для этого - продолжение санкционной политики

Президент Владимир Зеленский заявил, что достижение прогресса в установлении мира на востоке Украины возможно только политико-дипломатическим путем. Об этом он он сказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Торонто.

"Наступление мира в Украине было первым из вопросов, которые мы обсудили с господином Трюдо. Уверен, что мы достигнем реального прогресса только политико-дипломатическим путем и в конце концов заставим Россию прекратить эскалацию, установить постоянное прекращение огня, обеспечить разведение сил и освобождение всех наших украинских пленных", - сказал Зеленский.

По его словам, действенный инструмент для этого - продолжение санкционной политики.

"Мы понимаем, когда международные партнеры говорят, что теряют деньги, но, извините, мы потеряли территории и теряем людей", - подчеркнул президент.

Президент Зеленский 1-3 июля находится с рабочим визитом в Канаде.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Владимир Зеленский, Донбасс, Джастин Трюдо
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 