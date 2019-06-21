Зеленский рассмотрел петицию об увольнении Авакова: есть решение

Владимир Зеленский (фото - пресс-служба президента)

"Пока отсутствуют" законные основания для того, чтобы президент Владимир Зеленский участвовал в увольнении руководителя МВД Арсена Авакова. Об этом говорится в ответе главы государства на петицию о "немедленном увольнении" министра, которая в считанные дни набрала более 28 000 голосов при 25 000 необходимых.

Зеленский пишет, что проанализировал законодательство и понял, что отстранять от должности и/или увольнять он может только тех чиновников, которые назначаются президентом.

Он отмечает, что освобождение от должности главы МВД, по Конституции, происходит по представлению премьера и относится к полномочиям Рады. То есть, член Кабмина может быть уволен парламентом путем принятия его отставки после подания им соответствующего заявления (по представлению премьера и по собственной инициативе).

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"Правопорядок основывается на принципах, по которым никто не может быть принужден делать то, что не предусмотрено законодательством", - резюмировал Зеленский.

Петиция появилась на сайте президента после трагедии в Переяслав-Хмельницком, где полицейских подозревают в том, что 31 мая из огнестрельного оружия они ранили пятилетнего мальчика, который затем скончался в больнице.

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