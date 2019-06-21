Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
21.06.2019, 10:31

Зеленский рассмотрел петицию об увольнении Авакова: есть решение

Зеленский рассмотрел петицию об увольнении Авакова: есть решение - Фото
Владимир Зеленский (фото - пресс-служба президента)

Президент сказал спасибо "за гражданскую позицию" и выразил надежду, что люди "одинаково с ним понимают обязанности соблюдать Конституцию и законы"

"Пока отсутствуют" законные основания для того, чтобы президент Владимир Зеленский участвовал в увольнении руководителя МВД Арсена Авакова. Об этом говорится в ответе главы государства на петицию о "немедленном увольнении" министра, которая в считанные дни набрала более 28 000 голосов при 25 000 необходимых.

Зеленский пишет, что проанализировал законодательство и понял, что отстранять от должности и/или увольнять он может только тех чиновников, которые назначаются президентом.

Он отмечает, что освобождение от должности главы МВД, по Конституции, происходит по представлению премьера и относится к полномочиям Рады. То есть, член Кабмина может быть уволен парламентом путем принятия его отставки после подания им соответствующего заявления (по представлению премьера и по собственной инициативе).

Читайте также: Коломойский: Зеленский – наша общая с Аваковым победа

"Правопорядок основывается на принципах, по которым никто не может быть принужден делать то, что не предусмотрено законодательством", - резюмировал Зеленский.

Петиция появилась на сайте президента после трагедии в Переяслав-Хмельницком, где полицейских подозревают в том, что 31 мая из огнестрельного оружия они ранили пятилетнего мальчика, который затем скончался в больнице.

Читайте также: "Троллинг": Зеленский прокомментировал петицию о своей отставке

Отправить:
Распечатать:
Теги: Владимир Зеленский, увольнение, арсен аваков, петиция
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 