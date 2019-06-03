Раненый полицейскими ребенок скончался в больнице

Скорая помощь (фото - pixabay)

5-летний мальчик, которого на детской площадке в Переяслав-Хмельницком Киевской области ранили из огнестрельного оружия полицейские, скончался. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщил спикер полиции Киевской области Николай Жукович.

"Да, умер", - ответил представитель полиции на просьбу подтвердить информацию о смерти мальчика.

31 мая в Переяслав-Хмельницком двое полицейских, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, ранили ребенка на детской площадке.

Глава Нацполиции Киева сказал, что полицейские находились вне службы, без табельного оружия.

Прокуратура вменяет им нанесение тяжкого телесного повреждения, совершенного по неосторожности и предварительному сговору группой лиц (ч.2 ст.28, ст.128 УК) и будет просить в суде меру пресечения в виде домашнего ареста, а также отстранение от занимаемых должностей.