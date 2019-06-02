Полицейских, подозреваемых в ранении ребенка, задержали

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Двое полицейских, подозреваемых в тяжелом ранении 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком задержаны в порядке статьи 208 УПК. Об этом редседатель Нацполиции Сергей Князев сообщил в Facebook.

Полицейские во время совершения преступления находились вне службы, без табельного оружия, в состоянии алкогольного опьянения, рассказал он.

"Сейчас они находятся в отделении полиции, где с ними проводят первоочередные следственные действия. В дальнейшем все собранные доказательства и показания будут переданы по подследственности в ГБР", - сообщил Князев.

Раненого ребенка транспортировали на лечение в Киев, добавил Князев.

31 мая в реанимацию больницы Переяслав-Хмельницкого доставили мальчика с телесными повреждениями в виде тяжелой закрытой черепно-мозговой травмы, ушиба головного мозга, внутримозговой гематомы, перелома височной кости. В полиции установили, что в этот день четверо детей гуляли неподалеку от своих домов. Мальчик поскользнулся и упал. Врачи в ходе операции обнаружили у ребенка огнестрельное ранение.