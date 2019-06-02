Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
02.06.2019, 12:45

Полицейских, подозреваемых в ранении ребенка, задержали

Полицейских, подозреваемых в ранении ребенка, задержали - Фото
Фото: depositphotos.com

Задержаны двое сотрудников Нацполиции, которых подозревают в том, что они тяжело ранили пятилетнего мальчика

Двое полицейских, подозреваемых в тяжелом ранении 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком задержаны в порядке статьи 208 УПК. Об этом редседатель Нацполиции Сергей Князев сообщил в Facebook.

Полицейские во время совершения преступления находились вне службы, без табельного оружия, в состоянии алкогольного опьянения, рассказал он.

"Сейчас они находятся в отделении полиции, где с ними проводят первоочередные следственные действия. В дальнейшем все собранные доказательства и показания будут переданы по подследственности в ГБР", - сообщил Князев.

Раненого ребенка транспортировали на лечение в Киев, добавил Князев.

31 мая в реанимацию больницы Переяслав-Хмельницкого доставили мальчика с телесными повреждениями в виде тяжелой закрытой черепно-мозговой травмы, ушиба головного мозга, внутримозговой гематомы, перелома височной кости. В полиции установили, что в этот день четверо детей гуляли неподалеку от своих домов. Мальчик поскользнулся и упал. Врачи в ходе операции обнаружили у ребенка огнестрельное ранение.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Нацполиция, происшествие, переяслав-хмельницкий
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 