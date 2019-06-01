Под Киевом ранен 5-летний мальчик, ГБР подозревает полицейских

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Следователи теруправления Госбюро расследований, расположенного в Киеве, расследуют уголовное производство по факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений полицейскими Переяслав-Хмельницкого 5-ти летнему мальчику. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По предварительной информации, 31 мая в реанимацию больницы Переяслав-Хмельницкого доставили мальчика с телесными повреждениями в виде тяжелой закрытой черепно-мозговой травмы, ушиба головного мозга, внутримозговой гематомы, перелома височной кости.

Сообщается, что в полиции установили, что в этот день четверо детей гуляли неподалеку от своих домов. 5-летний мальчик поскользнулся и упал. Врачи в ходе операции обнаружили у ребенка огнестрельное ранение.

Полицейские еще раз осмотрели место происшествия и в 70-150 метрах от него обнаружили гильзы от патронов Флобера, стаканчик и банки.

В ГБР пишут, что к ранению ребенка могут быть причастны два полицейских Переяслав-Хмельницкого. По месту жительства этих полицейских провели обыски, в ходе которых изъяли патроны и другое оружие.

Сообщается, что следователи ГБР готовят задержание двоих полицейских, а также сообщение о подозрении в совершении покушения на умышленное убийство ребенка и избрание меры пресечения.

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