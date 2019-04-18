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18.04.2019, 16:30

В Киеве с шестого этажа выпала трехлетняя девочка и выжила

В Киеве с шестого этажа выпала трехлетняя девочка и выжила - Фото
Фото: kyiv.npu.gov.ua

По предварительной информации, многодетная мать, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спала

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В Киеве госпитализировали девочку 2016 года рождения, которая выпала с шестого этажа дома по улице Чернобыльской. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

По предварительной информации, многодетная мать, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спала. В этот момент девочка забралась на подоконник балкона и сорвалась вниз.

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Ребенок упал на придомовые насаждения, благодаря чему выжил. Сейчас девочке оказывают необходимую помощь в больнице, куда ее доставили с тяжелыми травмами.

После падения девочки ее 4-летняя сестра тоже пыталась вылезти на подоконник балкона. Это заметили соседи и уговорили ее вернуться в комнату.

Сейчас правоохранители общаются с матерью и проверяют, с кем и в каких условиях проживают дети.

Решается вопрос об открытии уголовного дела по статье о злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком.

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Теги: полиция, дети, родители
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