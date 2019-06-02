Прокуратура о ранении ребенка полицейскими: Просто развлекались

Фото: Нацполиция

Двое полицейских, подозреваемых в тяжелом ранении 5-летнего мальчика 31 мая в Переяслав-Хмельницком, находились во время стрельбы в состоянии алкогольного опьянения и развлекались. Об этом сообщает прокуратура Киевской области.

Им вменяют нанесение тяжкого телесного повреждения, совершенного по неосторожности и предварительному сговору группой лиц (ч.2 ст.28, ст.128 УК).

Сказано, что во время отдыха полицейские "употребляли спиртные напитки" и договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлических банках и других предметах, которые были расположены в месте, где могли находиться люди".

"Прокуратурой готовится ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста содержания под стражей и отстранения от занимаемых должностей", - сказали в ведомстве.

Раненного ребенка перевезли в Киев. Он в реанимации, его состояние тяжелое, на лечение собирают деньги. Бабушка мальчика рассказала Громадському, что полицейские признают свою вину, "но они такие пьяные, что они не знают, кто это сделал". "Они были без сознания пьяны. Просто развлекались", - добавила она. Глава Нацполиции Киева сказал, что полицейские находились вне службы, без табельного оружия.