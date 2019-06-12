"Троллинг": Зеленский прокомментировал петицию о своей отставке

Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский ответил на электронную петицию, призывающую отменить петицию о своей отставке с поста главы государства. При этом петицию об отставке он назвал троллингом. Ответ опубликован на сайте главы государства.

"Сегодня никто не ограничен в праве инициировать электронные петиции к власти, даже в определенной степени троллинговые как, например упомянутая петиция о моей отставке, потому что это один из механизмов демократии. Однако закон не предусматривает такой процедуры, как отмена петиции. Президент может только поддержать или не поддержать электронную петицию", - написал президент.

Далее Зеленский сообщил, что не поддерживает электронную петицию №22/053988 об отмене электронной петиции №22/053360 "За отставку Президента Украины Владимира Зеленского".

6 июня Зеленский ответил на электронную петицию N22/053360 о своей отставке, которая набрала 25 тысяч голосов. Президент заявил, что в отставку не уйдет и что "неплохо себя чувствует".