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12.06.2019, 19:44

"Троллинг": Зеленский прокомментировал петицию о своей отставке

"Троллинг": Зеленский прокомментировал петицию о своей отставке - Фото
Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

Президент также не поддержал другую петицию, которая требовала отмены петиции об отставке

Президент Владимир Зеленский ответил на электронную петицию, призывающую отменить петицию о своей отставке с поста главы государства. При этом петицию об отставке он назвал троллингом. Ответ опубликован на сайте главы государства.

"Сегодня никто не ограничен в праве инициировать электронные петиции к власти, даже в определенной степени троллинговые как, например упомянутая петиция о моей отставке, потому что это один из механизмов демократии. Однако закон не предусматривает такой процедуры, как отмена петиции. Президент может только поддержать или не поддержать электронную петицию", - написал президент.

Далее Зеленский сообщил, что не поддерживает электронную петицию №22/053988 об отмене электронной петиции №22/053360 "За отставку Президента Украины Владимира Зеленского".

6 июня Зеленский  ответил на электронную петицию N22/053360 о своей отставке, которая набрала 25 тысяч голосов. Президент заявил, что в отставку не уйдет и что "неплохо себя чувствует".

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Теги: Владимир Зеленский, петиция
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