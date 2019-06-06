Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
06.06.2019, 16:45

Зеленский ответил на петицию об отставке своей и Богдана

Зеленский ответил на петицию об отставке своей и Богдана - Фото
Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

Президент заявил, что в отставку не уйдет и "неплохо себя чувствует"

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на электронную петицию N22/053360 о своей отставке, которая набрала 25 тысяч голосов. Об этом говорится на сайте АП.

Он напомнил, что Конституция Украины  определяет условия, при которых президент страны должен покинуть свой пост. Их перечень указан в статье 108 основного закона. (Полномочия президента Украины прекращаются досрочно в случае: отставки; невозможности исполнять свои полномочия по состоянию здоровья; смещения с поста в порядке импичмента; смерти).

"По объективным причинам покинуть свой пост в соответствии с пунктами 1, 2 и 4 я не могу. Во-первых, я не могу пренебречь волей 73% избирателей, принявших участие в голосовании во втором туре выборов Президента Украины и поддержавших мою кандидатуру. Во-вторых, я, конечно, устаю (особенно в старом офисе с привидениями коммунизма в шкафах), но в целом неплохо себя чувствую. И планирую и в дальнейшем поддерживать хорошую физическую форму", - заявил он.

Зеленский также ответил на петицию N22/053984 об отставке главы АП Андрея Богдана. "Глава Администрации президента Украины назначается на должность и освобождается от должности президентом Украины", - заявил он.

Петицию об отставке Богдана зарегистрировали 23 мая.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Владимир Зеленский, петиция
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 