Зеленский ответил на петицию об отставке своей и Богдана

Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на электронную петицию N22/053360 о своей отставке, которая набрала 25 тысяч голосов. Об этом говорится на сайте АП.

Он напомнил, что Конституция Украины определяет условия, при которых президент страны должен покинуть свой пост. Их перечень указан в статье 108 основного закона. (Полномочия президента Украины прекращаются досрочно в случае: отставки; невозможности исполнять свои полномочия по состоянию здоровья; смещения с поста в порядке импичмента; смерти).

"По объективным причинам покинуть свой пост в соответствии с пунктами 1, 2 и 4 я не могу. Во-первых, я не могу пренебречь волей 73% избирателей, принявших участие в голосовании во втором туре выборов Президента Украины и поддержавших мою кандидатуру. Во-вторых, я, конечно, устаю (особенно в старом офисе с привидениями коммунизма в шкафах), но в целом неплохо себя чувствую. И планирую и в дальнейшем поддерживать хорошую физическую форму", - заявил он.

Зеленский также ответил на петицию N22/053984 об отставке главы АП Андрея Богдана. "Глава Администрации президента Украины назначается на должность и освобождается от должности президентом Украины", - заявил он.

Петицию об отставке Богдана зарегистрировали 23 мая.