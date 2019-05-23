Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
23.05.2019, 15:28

Петиция о Зеленском набрала голоса за сутки. Он должен ответить

Петиция о Зеленском набрала голоса за сутки. Он должен ответить - Фото
Владимир Зеленский (фото - пресс-служба президента)

На голосование дается 92 дня. Петиция набрала нужное количество голосов за сутки. По закону, президент должен рассмотреть и ответь на петицию

Петиция на сайте президента об отставке Владимира Зеленского за рекордное время набрала необходимые для рассмотрения главой государства 25000 голосов.

Петицию зарегистрировал вчера Максим Безрук.

"Многоуважаемый Владимир Александрович, голосование за вас в большинстве своем было голосованием протестным. На самом деле у вас нет поддержки 73% избирателей. Вы совсем не объединяете большинство украинцев, у которых равные, частично диаметрально противоположные взгляды и желания", - сказано в тексте.

Согласно закону Украины об обращении граждан, президент на своем официальном сайте должен сообщить, поддерживает или не поддерживает петицию. "В ответе на электронную петицию сообщается о результатах рассмотрения затронутых в ней вопросов с соответствующим обоснованием", - сказано в законе.

Ответ на петицию должен появиться на сайте, а также отправлен автору не позже следующего рабочего дня после окончания ее рассмотрения.

Также, согласно законодательству, "в случае признания уместными, изложенные в электронной петиции предложения могут реализовываться органом, которому она адресована".

Читайте также: "Не обещаю 100500 заводов Тесла". Зеленский на IForum: фото

Отправить:
Распечатать:
Теги: Владимир Зеленский, петиция
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 