Петиция о Зеленском набрала голоса за сутки. Он должен ответить

Петиция на сайте президента об отставке Владимира Зеленского за рекордное время набрала необходимые для рассмотрения главой государства 25000 голосов.
Петицию зарегистрировал вчера Максим Безрук.
"Многоуважаемый Владимир Александрович, голосование за вас в большинстве своем было голосованием протестным. На самом деле у вас нет поддержки 73% избирателей. Вы совсем не объединяете большинство украинцев, у которых равные, частично диаметрально противоположные взгляды и желания", - сказано в тексте.
Согласно закону Украины об обращении граждан, президент на своем официальном сайте должен сообщить, поддерживает или не поддерживает петицию. "В ответе на электронную петицию сообщается о результатах рассмотрения затронутых в ней вопросов с соответствующим обоснованием", - сказано в законе.
Ответ на петицию должен появиться на сайте, а также отправлен автору не позже следующего рабочего дня после окончания ее рассмотрения.
Также, согласно законодательству, "в случае признания уместными, изложенные в электронной петиции предложения могут реализовываться органом, которому она адресована".
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