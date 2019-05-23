"Не обещаю 100500 заводов Тесла". Зеленский на IForum: фото

Президент Владимир Зеленский заявил, что "один не может ничего поменять" и обещать золотые горы и "тысячи заводов Тесла" не хочет, однако украинцы "могут сделать это вместе". Об этом он сказал во время выступления на IForum.

"Я лично один ничего не могу поменять. Мы только можем сделать это вместе. У вас у всех мозгов гораздо больше, чем у меня. Нет, ну что-то у меня есть конечно. Но я точно не хочу сегодня обещать вам золотые горы - тысячи заводов Тесла, Гиперлуп...", - сказал Зеленский.

Президент также рассказал, что отчет ООН по развитию электронного правительства за 2018 год свидетельствует, что по этому показателю Украина проигрывает Казахстану, Беларуси, Узбекистану, Грузии, Молдове, странам Балтии и стране-агрессору РФ. При этом, по индексу человеческого капитала Украина проигрывает только РФ, Беларуси и Эстонии, "то есть, вообще дело не в людях, дело в системе".

"Можете считать меня наивным мечтателем, но мы хотим действительно сделать страну в смартфоне, правительство в смартфоне. Ребят, пора это сделать...", - подчеркнул он.

По словам Зеленского, можно внедрить четыре уровня: информация о государстве - первый уровень, коммуникация с государством - второй уровень, транзакции с государством - третий уровень, вовлечение в управление государством - четвертый уровень.

"Как бы было бы круто, когда ты едешь на работу, и не только получаешь новости, а реально контролируешь, какие законопроекты подаются, ты можешь их изменять, какие чуваки... избираются, как можно отозвать, какие вы петиции готовите, как вы можете дополнять тот или иной законопроект", - сказал Зеленский.

Ранее сегодня сообщалось, что экс-министр экономического развития Айварас Абромавичус во время визита в Администрацию президента обсуждал экономические перспективы страны и ситуацию с Кабинетом министром.

Фото: Андрей Гудзенко, Мария Ксендзик/LIGA.net