Петиция за отставку Богдана набрала 25 000 голосов

Андрей Богдан (фото - скриншот видео)

Петиция за отставку главы Администрации президента Андрея Богдана набрала на сайте президента необходимые 25 000 голосов.

По состоянию на 12:50 сегодняшнего дня петицию, опубликованную 23 мая, подписали 25 490 человек.

Инициатором петиции является Александр Василевский.

"Мы, граждане Украины, требуем немедленной отставки главы Администрации президента Украины Богдана Андрея Иосифовича за нарушения закона Об очистке власти (люстрации)", - говорится в тексте петиции.

Чтобы ее рассмотрел президент Владимир Зеленский, она должна была собрать не менее 25 тысяч подписей.

Первая петиция об отставке самого Зеленского за рекордное время набрала необходимое количество голосов. В АП заявили, что расценивают ее как шутку.

22 мая на сайте президента появилась еще одна петиция за отставку Зеленского. Под ней на данный момент подписались 11 605 человек.