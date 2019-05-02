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02.05.2019, 19:54

Коломойский: Зеленский – наша общая с Аваковым победа

Коломойский: Зеленский – наша общая с Аваковым победа - Фото
Скриншот с видео

По мнению олигарха, глава МВД начал "болеть" против Петра Порошенко из-за "дела рюкзаков"

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Олигарх Игорь Коломойский заявил, что победа на выборах президента Украины Владимира Зеленского - "общая победа" его и министра внутренних дел Арсена Авакова. Об этом Коломойский сказал в интервью Bihus.info.

На вопрос, поздравил ли Аваков его с победой Зеленского Коломойский ответил: "Мы с Аваковым постоянно общаемся… Поэтому мы считаем, что это общая победа".

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Денис Бигус поинтересовался, давно ли продолжается это "партнерство в контексте выборов".

"У нас нет партнерства по поводу выбора Зеленского, у нас есть фан-клуб Зеленского. Мы болеем за Зеленского. Мы и за Юлю (Юлии Тимошенко, - ред.) болели вместе. Мы болели против Пети (Петра Порошенко, - ред.)", - ответил Коломойский.

На вопрос, с какого момента Аваков начал "болеть против Пети", олигарх ответил: "Не хочу за него говорить, но я бы, если бы у меня спросили, когда у него произошел "необратимый процесс", когда Петя "перешел Рубикон", то это когда по поводу сына история была ("дело рюкзаков Авакова", - ред.)

При этом Коломойский назвал "дело рюкзаков Авакова" "надуманной историей".  

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Теги: Владимир Зеленский, арсен аваков, игорь коломойский
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